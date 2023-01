Volley, la Tonno Callipo prepara la sfida contro Pordenone

Prima di intraprendere l’ultima fase dell’avventura della Finale di Coppa Italia, la Tonno Callipo Volley, reduce dalla sua quattordicesima vittoria in campionato, è chiamata ad affrontare la sfida di domenica 29 gennaio (prima battuta alle ore 18:00) contro la Tinet Prata di Pordenone. La formazione friulana, che nell’ultimo turno ha conquistato una vittoria piena contro Bergamo, occupa la sesta posizione in classifica a quota 28 punti. Intanto cresce l’attesa in vista di sabato 4 febbraio (ore 19:45). Il match giocato per l’assegnazione della coccarda tricolore metterà di fronte la Tonno Callipo Calabria e la Bcc Castellana Grotte sul campo del PalaMaiata di Vibo Valentia in quello che si preannuncia un infuocato Derby del Sud.

LEGGI ANCHE: Il Soriano vince anche a Rende. Un’altra gioia a tinte rossoblù

Coppa Italia, la Tonno Callipo batte Bergamo e approda in finale