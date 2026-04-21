Confermata l'affiliazione tra la società vibonese e la realtà filadelfiese, che conta circa 100 tesserati tra team dilettantistici e settori giovanili. La responsabile Giusy Scrivo: «Strumenti e stimoli nuovi per i nostri atleti, benefici per tutta la comunità sportiva»

Prosegue nel segno della continuità e della crescita condivisa il percorso della Tonno Callipo nel territorio calabrese. Il sodalizio giallorosso, da sempre impegnato nell’allargare i propri orizzonti nella fase di avviamento alla pallavolo, rinnova infatti la collaborazione con la Filadelfia Cup Volley, realtà attiva nei campionati giovanili e senior sia maschili che femminili.

Un legame che si inserisce nel più ampio progetto di affiliazione “Tonno Callipo family”, nato con l’obiettivo di creare una rete solida tra associazioni sportive locali. L’intento è quello di instaurare un rapporto sinergico con le realtà del territorio, offrendo supporto metodologico, tecnico e organizzativo, frutto di oltre trent’anni di esperienza, e favorendo il confronto continuo tra staff tecnici per arricchire competenze e metodologie di allenamento.

La Filadelfia Cup Volley, che conta circa cento tesserati, è impegnata nei campionati di Serie C e Prima Divisione femminile, oltre alla Serie D maschile, senza dimenticare un vivace settore giovanile in entrambe le categorie. Un movimento ampio e dinamico, coordinato dalla responsabile Giusy Scrivo, che sottolinea il valore dell’intesa con la società vibonese.

«La nostra associazione sportiva è lieta di aver avviato questa collaborazione, che rappresenta per noi un’importante opportunità di crescita sia dal punto di vista sportivo che educativo», afferma Scrivo. «Crediamo fortemente nei valori della pallavolo, come il lavoro di squadra, il rispetto e la passione, e questa partnership ci permette di rafforzare ulteriormente il nostro percorso, offrendo ai nostri atleti strumenti e stimoli nuovi».

Un passaggio chiave riguarda proprio l’attenzione verso il mondo dilettantistico e i giovani: «Il supporto ricevuto dalla Tonno Callipo è per noi un segnale concreto di attenzione verso la realtà dilettantistica e verso i giovani, che sono il cuore del nostro progetto. Siamo convinti che questa collaborazione possa portare benefici a tutta la nostra comunità sportiva e contribuire a far crescere l’entusiasmo e la partecipazione attorno alla pallavolo».

Soddisfazione condivisa anche ai vertici della società giallorossa, con il vicepresidente Filippo Maria Callipo che rimarca la solidità del percorso intrapreso: «Siamo davvero felici di rinnovare l’affiliazione con la Filadelfia Cup. In questi due anni abbiamo imparato a conoscerci, a lavorare fianco a fianco, e oggi possiamo dire con certezza che la scelta fatta nel 2023 era quella giusta».

Un rapporto costruito sulla fiducia reciproca e sulla qualità del lavoro: «Gianluca Fruci e tutto il suo staff hanno dimostrato una passione autentica e una serietà che ci ha colpito fin dall'inizio. Vedere i ragazzi di Filadelfia crescere, allenarsi con entusiasmo e indossare i nostri colori con orgoglio è qualcosa che riempie il cuore».

Infine, il senso più profondo del progetto: «La Tonno Callipo Family nasce esattamente per questo: per stare vicini alle comunità del nostro territorio, per offrire ai giovani calabresi un percorso serio in cui credere. Filadelfia è parte di questa famiglia, e lo sarà sempre di più».