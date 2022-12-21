Successo per l'atleta della Shanti 1985 di Vibo Valentia contro il più esperto collega siciliano Salvatore Loreto. E ora si punta ai Campionati italiani

Tre incontri disputati, tutti e tre vinti. Continua ad avere successo il giovane pugile della Shanti 1985 di Vibo Valentia, Natalino Colaci. L’ultima vittoria è quella conquistata sabato scorso al trofeo interregionale dell’Etna, ad Acireale. Sicilia contro Calabria e a rappresentare quest’ultima c’era anche Coalci, che si è scontrato con il pugile della Dugo boxe di Avola, Salvatore Loreto – atleta di grande esperienza con all’attivo diciannove incontri e la medaglia di bronzo ai Campionati Italiani Juniores. «Confrontarsi con atleti forti, con grande esperienza, al di là del risultato – afferma il maestro vibonese Aldo Facciolo -, non può che aiutare la formazione di un giovanissimo come Natalino». Colaci alla fine è riuscito a spuntarla contro Loreto, vincendo tutte e tre le riprese e aggiudicandosi così l’incontro. E ora punta dritto ai Campionati Italiani Juniores.

