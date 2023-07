Stefanaconi: parla il papà di Sojoud, la bimba di due anni in attesa di trapianto al cuore – Video

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen="">

Prosegue la raccolta fondi su GoFundMe avviata dalla Pro Loco di Stefanaconi per sostenere la famiglia della piccola Sojoud Zarhrati, la bambina di 2 anni di Stefanaconi, nel Vibonese, ricoverata da un anno al Monaldi-Cutugno di Napoli in attesa di un trapianto di cuore. La piccola, ricoverata in terapia intensiva, è affetta da cardiomiopatia dilatativa, una grave malformazione cardiaca. I suoi genitori di origine marocchina da anni risiedono nel paese alle porte di Vibo Valentia.

La moglie di Othman due mesi fa, ha dato alla luce un’altra bambina che il giovane padre ha visto solo due volte. Da un anno l’uomo si è dovuto trasferire a Napoli per assistere sua figlia che chiede continuamente della mamma. «In attesa di un cuore compatibile, vorrei ricongiungermi con la mia famiglia, ma non ho abbastanza soldi», spiega. L’uomo ha dovuto lasciare il lavoro in un’azienda agricola. E da un anno vive grazie alla generosità di alcune famiglie del posto. «Ho la forza per lavorare, ma ora tutte le mie energie sono concentrate su mia figlia, non posso abbandonarla, devo starle accanto».

LEGGI ANCHE: Bimba nata con una malformazione cardiaca, la Pro loco di Stefanaconi lancia una raccolta fondi