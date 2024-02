Gianni Alemanno presenta a Vibo Valentia il Movimento politico “Indipendenza” – Video

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen>

Gianni Alemanno in Calabria per presentare il Movimento politico “Indipendenza”. Dopo la tappa di Catanzaro dove ha presenziato all’inaugurazione della sede del partito, l’ex sindaco di Roma ha raggiunto Vibo Marina per illustrare le finalità del progetto politico-sociale. «Siamo un movimento nuovo che viene dalla destra sociale ma che vuole interpretare il bisogno di cambiamento di tutti gli italiani delusi da questo governo». All’incontro, introdotto dal coordinamento regionale Franco Bevilacqua, numerosi iscritti e simpatizzanti del movimento. Presenti la vice segretaria Antonella Follino e tutti i coordinatori provinciali. Un movimento che si prepara alle prossime competizioni elettorali: «Alle elezioni europee noi parteciperemo, ma fuori dal centro-destra. Probabilmente fuori dal centro-destra anche alle amministrative di Vibo Valentia dove correremo con il nostro simbolo e con una nostra lista civica».

LEGGI ANCHE: “Indipendenza”, Gianni Alemanno a Vibo Marina per presentare il nuovo partito