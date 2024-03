Torna dopo 13 anni l’Opera Sacra a Vibo Valentia – Video

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen>

Torna dopo 13 anni l’Opera Sacra a Vibo Valentia. La tradizionale rappresentazione religiosa che ripercorre tutte le tappe del supplizio e della morte di Gesù si svolgerà il 27 marzo, mercoledì santo, con partenza alle ore 20 in piazza San Leoluca. Venne poi sospesa nel 2013 per problemi di varia natura, seguiti nel 2019 dalla prematura scomparsa del suo ideatore e principale protagonista, il compianto Enzo Mobilio, e poi dall’altrettanto prematura scomparsa del suo principale collaboratore Nazzareno Esposito.

Quest’anno, pertanto, l’Associazione “Monteleone”, su input soprattutto del presidente Luca Comito e del vice presidente Lorenzo Esposito, ha deciso di riprendere quella devota tradizione, accogliendo così le numerose sollecitazioni giunte dai cittadini. L’attore vibonese Costantino Comito, dimostrando grande disponibilità e amore per la sua città, ha accettato di partecipare, in forma totalmente gratuita, all’Opera Sacra nella quale impersonerà Gesù.

Il programma dell’Opera Sacra

L’Opera Sacra vedrà impegnate complessivamente una settantina di persone, tra protagonisti e comparse. La sfilata si svolgerà mercoledì 27 marzo. Dalle 16 alle 18 si svolgerà un corteo che partendo dalla ragioneria percorrerà tutto corso Vittorio per arrivare a piazza Garibaldi, davanti a Palazzo Gagliardi. Poi ci saranno le varie scene. La prima, che ricorderà l’ultima cena di Gesù, sarà in piazza S. Leoluca. Per l’Orto degli ulivi ci si sposterà alla scalinata Versace, accanto allo Sporting club, il corteo si dirigerà nella vicina piazza antistante il cinema Moderno per il processo a Gesù guidato dal sommo sacerdote Caifa. La scena successiva, il processo di Pilato, si terrà davanti alla scalinata del convitto Filangieri da dove poi partirà la Via Crucis in direzione della scalinata della Cerasarella e della chiesa di S. Antonio. Infine la scena più drammatica, la Crocifissione, sarà ai piedi del Castello.

La regia generale è curata da Totò Valenzise supportato concretamente sul campo da Luca Comito e Lorenzo Esposito, con musiche curate dal maestro Verio Sirignano.