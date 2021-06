Discarica a Dinami, Pitaro e Anastasi: «A rischio la salute di una comunità»

Francesco Pitaro

“La Regione Calabria blocchi ogni tentativo volto a realizzare un impianto trattamenti rifiuti con discarica nel comune di Dinami. Sarebbe una decisione scellerata e in contrasto con ogni progetto di sviluppo sostenibile, compromettendo la tutela dell’ambiente e mettendo a rischio la salute di un’intera comunità”. È quanto affermano i consiglieri regionalid’opposizione Francesco Pitaro e Marcello Anastasi che hanno presentato una mozione in Consiglio regionale. “Non comprendiamo – aggiungono – la logica dietro a una scelta anacronistica che viola ogni direttiva europea in materia di economia circolare. Per di più, assunta in assenza di una delibera del Consiglio comunale di Dinami e senza aver mai avviato alcun confronto con i cittadini, che hanno appreso la notizia dalla stampa mentre il Dipartimento Tutela dell’Ambiente della Regione ha già manifestato interesse per il conferimento di incarico di ‘Rup’ e d’incarico di progettazione studio di fattibilità e progettazione definitiva.



Si viaggia a velocità differenti, infischiandosene dei rischi per la salute e per l’ambiente, salvo poi propugnare lo sviluppo economico della Calabria attraverso la valorizzazione del territorio e del patrimonio ambientale”. Concludono Pitaro e Anastasi: “Diamo pieno sostegno al comitato civico che combatte strenuamente contro la realizzazione a Dinami di una vasca di contenimento rifiuti A2 – di risulta industriali non pericolosi, in cui possono essere inseriti anche rifiuti pericolosi in fibra minerale ed inerti – , ma il presidente e la giunta regionale devono con urgenza adottare ogni iniziativa politico-amministrativa diretta a promuovere il coinvolgimento della comunità locale nella scelta delle soluzioni più opportune per risolvere la mancanza di impianti necessari a completare il ciclo integrato dei rifiuti nella nostra regione”.

