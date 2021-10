Pizzo, sulla spiaggia di località Marinella una carcassa di delfino

Per Pino Paolillo, referente Wwf Calabria: «L’esemplare è forse incappato in una rete da pesca»

Il nostro mare inospitale per i suoi legittimi abitanti. Dopo la macabra esposizione di un esemplare di tartaruga a Ricadi, le onde depositano sul litorale di Pizzo (Marinella) le povere spoglie di questa Stenella, una specie di delfino. Ne dà contezza Pino Paolillo, Wwf Calabria. Per il professionista, è probabile che l’esemplare sia incappato in una rete e quindi morto per annegamento.

Come tutti i cetacei, che sono dei mammiferi respirano con i polmoni e anche se hanno grandi capacità di stare in apnea, prima o poi devono tornare in superficie per respirare attraverso lo sfiatatoio che hanno sulla testa. Purtroppo vanno anche incontro a malattie quali polmoniti, encefaliti nonché a vere e proprie epidemie da Morbillivirus. Solo un’indagine autoptica accurata potrebbe accertare la vera causa del decesso.