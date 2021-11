Gal-Terre Vibonesi, gestione idrica: seminario sull’efficientamento

Prosegue l’attività formativa a distanza del Gal-Terre Vibonesi che, ancora una volta in stretta collaborazione con l’Università Mediterranea di Reggio Calabria, ha organizzato un nuovo seminario online su “Gestione efficiente della risorsa idrica”, un tema di interessante attualità, considerata la sempre maggiore esiguità del preziosissimo liquido. Relatori qualificati ed esperti di settore relazioneranno su varie tematiche inerenti la materia e risponderanno a eventuali domande dei partecipanti, in sessioni che andranno dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 17. Il Webinar si svolgerà martedì 16 novembre prossimo e la partecipazione è del tutto gratuita, previa registrazione entro il 15 novembre al seguente link: https://docs.google.com/…/1FAIpQLSd5h…/viewform. Previsti Cfp (crediti formativi professionali obbligatori) per dottori agronomi e forestali. [Continua in basso]

«Come sempre – dichiara il presidente del Gal-Terre Vibonesi Vitaliano Papillo – facciamo passi avanti con un unico obiettivo: portare avanti il territorio nella posizione di sviluppo che merita».