A Vibo Marina una giornata dedicata a sport e ambiente

Le attività sono dedicate in particolare a bambini e ragazzi di scuole elementari e medie. L'appuntamento è per domenica 5 giugno

“Vibo Marina c’è”: sarà questo il leitmotiv che caratterizzerà la giornata di domenica 5 giugno, in cui, nella frazione marinara del capoluogo, sport e ambiente si legheranno in una serie di iniziative dedicate ai bambini e ai ragazzi di scuole elementari e medie. Si parte alle ore 9 con “Rifiuti spiaggiati”, attività di educazione ambientale di Arpacal nell’ambito del Festival dell’ambiente organizzato dall’amministrazione comunale. Il tutto con la partecipazione di Attilio Fiorillo ed Emanuela Minasi. Previste fino a sera attività volte alla sensibilizzazione su temi ambientali e alla valorizzazione del territorio. [In basso il programma]