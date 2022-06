Verso l’estate, a Nicotera stretta contro l’abbandono dei rifiuti

La polizia locale impegnata ad individuare chi deposita spazzatura in luoghi non consentiti. Ma c’è chi lamenta: «In spiaggia mancano bidoni dove gettare immondizia»

Buste di spazzatura, bottiglie di vetro sul marciapiede, cartoni della pizza ammassati nei pressi dei cestini siti sul lungomare di Nicotera. Fotografie di degrado giungono da Nicotera, una delle località turistiche più gettonate nella provincia di Vibo Valentia che si appresta a vivere la stagione turistica con entusiasmo, dopo il lungo e difficile periodo pandemico. Il capitolo estate viene però “imbrattato” da atteggiamenti che offendono il vivere civile. [Continua in basso]

Spettacoli poco edificanti ai quali si sta tentando di porre un freno. Se da un lato infatti gli operatori ecologici hanno aperto i sacchetti di immondizia per trovare indizi e risalire all’identità dei responsabili, dall’altro la polizia municipale si sta occupando di visionare gli impianti di video-sorveglianza. Tuttavia un altro aspetto della vicenda viene evidenziato da alcuni cittadini. In spiaggia mancherebbero bidoni per facilitare lo smaltimento dei rifiuti.

