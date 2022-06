A Zambrone un convegno sulle Comunità energetiche rinnovabili

Si è parlato di Comunità energetiche rinnovabili (Cer) a Zambrone, durante un convegno che si è tenuto ieri pomeriggio nel Centro servizi sociali. A fare gli onori di casa il sindaco, Corrado L’Andolina, il quale ha rappresentato le difficoltà di tutti i Comuni in relazione alla questione energetica ed ha poi assicurato il massimo impegno alla costituzione della Cer su scala locale.

Tra i primi interventi, quello di Andrea Del Prato, direttore generale dell’Albatros & Partners, società operatrice nel settore dei bandi nazionali ed europei, che ha definito la Cer in questi termini: «La Comunità energetica è un insieme di persone che condividono uno scambio tra pari e rappresentano un modello innovativo per la produzione, la distribuzione e il consumo di energia proveniente da fonti rinnovabili. Questo modello fonda i suoi valori sulla lotta allo spreco energetico e sulla condivisione di un bene fondamentale a un prezzo concorrenziale, grazie all’innovazione che sta rivoluzionando il mercato dell’energia». Del Prato ha quindi illustrato con dovizia di particolari tecnici e giuridici su come si costituisce e opera la Cer. [Continua in basso]

A seguire, l’intervento del presidente della Bcc della Calabria Ulteriore, Andrea Barbanti, il quale ha sottolineato la volontà degli organismi bancari rappresentati, di promuovere percorsi virtuosi di sviluppo e solidarietà sociale. E fra questi vi rientrano, a pieno titolo, anche le Cer.

È stata poi la volta di Rosario Varì, assessore regionale allo Sviluppo economico, il quale ha sottolineato l’attenzione speciale che l’amministrazione regionale ha offerto allo sviluppo delle Cer. Ha poi evidenziato come la Regione Calabria sia stata la prima in Italia a creare un portale web interamente dedicato alla loro costituzione ed abbia già offerto supporto amministrativo a tutti gli enti locali che lo dovessero richiedere. L’assessore ha poi sviluppato in modo articolato il suo pensiero ed ha dichiarato che per i Comuni superiori ai cinque mila abitanti sarà la Regione a mettere a disposizione le risorse necessarie alla costituzione e al funzionamento delle Cer.



Numerosi i rappresentanti istituzionali e non solo, presenti all’evento, fra cui: Raffaele Mostacioli segretario provinciale della Confartigianato di Catanzaro, gli operatori turistici rappresentati dall’associazione Nuova Azitur, i consiglieri comunali di Zambrone, i presidenti delle commissione cultura e Turismo, alcuni sindaci del comprensorio e il consigliere regionale Michele Comito.

