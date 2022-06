Vibo, parchi abbandonati e privi di attrezzature. Lo Gatto (Azione): «Rimarremo sempre ultimi»

Aree verdi nel degrado a Vibo Valentia. La nuova denuncia arriva da Azione. Più nel dettaglio, Pierluigi Lo Gatto, componente della segreteria cittadina del gruppo ha illustrato lo stato in cui versano alcune zone della città: «Gli avvicendamenti impegnano le sacre energie dell’amministrazione comunale. Emergono – evidenzia Lo Gatto – le solite elargizioni clientelari per passerelle proficue solo per gli organizzatori ma assolutamente inutili per la comunità. Si scoprono donazioni palesemente in conflitto di interesse che indignano chi ne viene a conoscenza e ridicolizzano chi le riceve. E intanto ciò che davvero interessa i cittadini vibonesi è lasciato all’oblio ed all’indifferenza. È il caso, ad esempio, del verde pubblico, già segnalato dal gruppo di Azione in termini costruttivi, stimolando chi governa la città a porre più attenzione a quelle aree che da tutti sono ritenute fondamentali per una qualità della vita che almeno raggiunga la sufficienza». [Continua in basso]

Secondo l’esponente di Azione: «Proprio tali aree, infatti, rappresentano vere e proprie “infrastrutture” con funzioni strategiche essenziali per la vivibilità di un territorio. Funzioni come quella sociale, particolarmente importante dopo un isolamento pandemico che ha rivoluzionato l’approccio relazionale di ogni età. Ville, parchi, giardini, sono luogo di incontro, svago ed aggregazione per tutti i cittadini. E l’impatto collettivo è ancor più rilevante per bambini e ragazzi, finalmente liberi di giocare, e quindi imparare, all’aria aperta, in luoghi protetti e curati.

Parco Urbano

È il gioco, infatti, soprattutto quello al di fuori delle mura domestiche, a svolgere un ruolo centrale per lo sviluppo equilibrato del minore, e non è un caso che Gioco e Filosofia siano nati nella stessa città, ad Atene. Lo ha sancito persino l’articolo 31 della Convenzione sui diritti dell’infanzia, che riconosce il diritto del fanciullo alle attività ricreative proprie della sua età». Infatti «spazi verdi ben tenuti, inoltre contribuiscono ad educare al rispetto dell’ambiente e in generale dei beni pubblici. Quell’educazione sbandierata da sindaco e giunta ma mai realizzata con fatti concreti».