Incendio a Limbadi, le fiamme lambiscono la frazione Motta Filocastro – Video

Un grosso incendio sta interessando in queste ore il territorio di Limbadi. In particolare le fiamme si sono estese nelle campagne a ridosso della frazione Motta Filocastro. Il video, inviato in redazione dai lettori, mostra tutta la furia distruttiva del fuoco e i tentativi di spegnimento da parte di due canadair: «Da diversi anni va avanti questa storia. Ma la Provincia quando intende pulire le sterpaglie ai bordi delle strade?», si chiedono i cittadini.



La Calabria ad oggi risulta tra le regioni italiane più colpite dagli incendi. Dal 15 al 27 giugno sono stati 972 gli interventi dei vigili del fuoco. Su tutto il territorio nazionale negli stessi giorni sono stati 10.336 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco per incendi boschivi e di vegetazione in genere, 1.011 in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, quando furono 9.325. Nello stesso periodo dello scorso anno furono 43.124 i vigili del fuoco e 16.648 i mezzi impiegati, 9.624 le ore di intervento.