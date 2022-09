San Calogero, sconti sulla Tari per chi effettua il compostaggio domestico

La campagna si chiama “Fai fiorire i tuoi avanti” e punta a favorire la riduzione di rifiuti biodegradabili, consentire il loro recupero e trasformazione in compost. Un prodotto che i cittadini potranno riutilizzare come fertilizzante nel proprio giardino, orto, o terreno e nell’attività di giardinaggio in generale. Su tali basi, il Comune di San Calogero distribuirà gratuitamente, a chi ne farà richiesta, la “compostiera” per trasformare i rifiuti in risorse. Non solo. C’è anche un aspetto pratico di non poco conto. Gli amministratori hanno infatti pensato di incentivare le pratiche green consentendo sconti sulla Tari per chi utilizzerà la compostiera. Per richiederla oppure per avere dettagli sulla campagna è possibile recarsi presso l’ufficio “Informazioni” del Comune.