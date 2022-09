Rifiuti abbandonati per le strade di Vibo: ecco in quali arterie spetta pulire alla Provincia e perché

La sede della Provincia vista dall’alto

Un Protocollo d’intesa per il coordinamento dei servizi di pulizia e di raccolta dei rifiuti abbandonati lungo le strade di competenza provinciale. È quello firmato tra l’amministrazione comunale e provinciale di Vibo Valentia al fine, appunto, di consentire «un efficace coordinamento tra i due enti nello svolgimento delle attività di specifica competenza relativamente ai servizi di pulizia e raccolta dei rifiuti abbandonati lungo le strade provinciali all’interno del territorio comunale». Per quanto detto, «si ritiene – è scritto nel testo del Protocollo – di attivare congiuntamente un’azione integrata e coordinata dei servizi di decespugliamento, pulizia e di raccolta dei rifiuti abbandonati, lungo gli svincoli e le pertinenze stradali, per il raggiungimento degli obiettivi del decoro ed in modo da consentire alla Provincia di espletare i propri compiti istituzionali e i servizi manutentivi di competenza con maggiore efficacia». [Continua in basso]

I compiti specifici di Comune e Provincia di Vibo Valentia

In base all’accordo, dunque, – spiega il Protocollo – il Comune provvederà, «tramite il proprio “gestore” pro tempore, alla raccolta preliminare lungo le strade oggetto di intervento, nei punti in cui sono presenti discariche, con ragno meccanico o manualmente dei rifiuti accantonati da parte del personale dell’amministrazione provinciale per facilitare le operazioni di decespugliamento secondo la programmazione. Tale attività si rende necessaria per separare i rifiuti dalle erbacce ivi presenti. L’ente provvederà alla successiva raccolta di quanto nascosto dalla vegetazione e derivante dalla fase di decespugliamento e ammassato in cumuli, provvederà inoltre al carico sui mezzi ed al relativo conferimento a discarica a proprio onere e spese».

Dal canto suo, la Provincia con apposito programma d’intervento provvederà, «con il proprio personale e le risorse strumentali a disposizione, a seguito della rimozione dei rifiuti da parte del Comune, entro e non oltre tre giorni dall’avvenuta comunicazione, al decespugliamento delle erbacce, delle piante spontanee, dei rovi insistenti sui marciapiedi, negli incroci, nelle rotatorie, negli spazi destinati a verde e nei tratti di competenza comunale sottesi alle infrastrutture provinciali oggetto di intervento. La Provincia provvederà, quale proprietario dei tratti stradali da ripulire, pur non derivando da attività riconducibile ai compiti diretti dell’ente ma all’abbandono da parte di terzi, a sottoscrivere i relativi formulari in qualità di “Detentore”».



Insomma, come ha spiegato di recente alla nostra testata l’assessore comunale all’Ambiente Vincenzo Bruni, il Protocollo prevede «nell’arco dell’anno interventi sulle strade provinciali che attraversano il territorio comunale con attività frequente e programmata da calendario da parte dell’amministrazione provinciale di decespugliamento delle strade interessate. E, nell’immediatezza dell’intervento, l’amministrazione comunale, con impegni economici e di risorse umane su competenze provinciali, provvederà al recupero del rifiuto raccolto in cumuli dagli operatori provinciali e conferimento agli impianti di trattamento».