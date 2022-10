Rifiuti Vibo, l’assessore Bruni: «Trovata una soluzione per la raccolta dell’indifferenziata»

Si sbocca il conferimento indifferenziato. Ad informare la cittadinanza sull’evolversi della situazione relativa alla saturazione delle discariche è l’assessore all’Ambiente del Comune di Vibo Valentia, Vincenzo Bruni, il quale spiega come sia stata individuata una via percorribile per l’ente che permetterà il conferimento nell’impianto di Lamezia Terme: «Alla luce delle rassicurazioni pervenute dall’Autorità regionale per la gestione dei rifiuti, comunichiamo che nella giornata di domani i cittadini potranno esporre il rifiuto indifferenziato come previsto da calendario settimanale per la zona B».



«Insieme al sindaco Maria Limardo, che si è spesa anche nella sua qualità di presidente dell’Ato provinciale – prosegue Bruni – ci siamo attivati presso la struttura regionale al fine di comprendere quali spiragli vi fossero per permettere alla nostra ditta di conferire regolarmente. Un’interlocuzione costante che ci ha permesso oggi di poter addivenire ad una soluzione ottimale per la nostra città. Ci sentiamo comunque di ringraziare la cittadinanza che ha accolto il nostro appello di ieri a non esporre l’indifferenziato nella giornata di oggi, la cui raccolta era prevista per la zona A, ovvero le frazioni costiere».

