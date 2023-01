Meteo Calabria, tempo ancora stabile grazie all’anticiclone: ecco le previsioni

Continua la fase stabile e anticiclonica sulla nostra regione: il promontorio anticiclonico di origine africana infatti interesserà ancora il centro-Sud Italia e la Calabria con tempo stabile e temperature particolarmente miti. Nei prossimi giorni però si faranno rivedere un po’ di nuvole, ma in un contesto comunque stabile. Ecco di seguito le previsioni meteo per oggi, mercoledì 4 gennaio, e domani, giovedì 5 gennaio.

Previsioni meteo mercoledì

Per la giornata di oggi, mercoledì, avremo tempo stabile su tutta la regione con cieli che tuttavia si manterranno parzialmente o localmente nuvolosi specie lungo le aree tirreniche e interne, ma non sono previste comunque precipitazioni. Ampie schiarite invece lungo la fascia jonica crotonese e cosentina. Temperature in lieve calo con valori massimi compresi tra i 13°C e i 15-16°C e valori minimi al di sotto dei 10°C quasi ovunque. Venti deboli da Nord-ovest sui versanti tirrenici e sull’alto Jonio, mentre altrove soffieranno da est. Mari generalmente poco mossi.

Previsioni meteo giovedì

Tante nuvole nella giornata di giovedì. Avremo infatti una giornata caratterizzata da cieli nuvolosi su gran parte della regione e in particolare sul versante tirrenico dove non sono da escludere locali pioviggini specie su Catanzarese e tra Vibonese e Reggino. Altrove invece nuvolosità sterile e senza rischio di precipitazioni. Temperature senza grandi variazioni con valori massimi intorno ai 14-16°C, mentre i valori minimi saranno diffusamente in aumento e oltre i 10°C. Venti deboli da Nord-ovest e mari generalmente calmi o poco mossi.