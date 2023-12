Meteo, bel tempo a Natale anche nel Vibonese: le previsioni

Di Salvatore Lia

In questi giorni la nostra regione, l’Italia e gran parte d’Europa è interessata da un possente anticiclone in grado di apportare bel tempo e temperature oltre le medie stagionali. Questo a causa del vortice polare che, ricompattandosi, mantiene le perturbazioni ad esso associate a latitudini molto elevate. Ecco però che nei prossimi giorni e in particolare tra giovedì 21 e sabato 23 dicembre quest’anticiclone verrà indebolito a causa di una doppia azione: la prima una saccatura atlantica tenderà a raggiungere il Nord Italia mentre, in contemporanea, un minimo di bassa pressione tenderà a salire verso Nord dalla Libia. Entrambi però non saranno in grado di influenzare le condizioni meteorologiche sull’Italia, ad eccezione di qualche locale disturbo debole.

21-23 dicembre: locali piogge e venti in rinforzo

Come detto dunque l’alta pressione tenderà ad indebolirsi nei prossimi giorni anche sulla nostra regione. Infiltrazioni di aria umida nord Occidentali raggiungeranno la Calabria apportando la formazione di nuvolosità sparsa in particolare lungo i settori tirrenici dove sono previste precipitazioni tra la serata e la giornata di venerdì, anche se comunque saranno di deboli entità e alternate a schiarite. Come di consueto con correnti occidentali, anche l’istmo catanzarese sarà interessato fin verso le aree joniche dove anche qui le precipitazioni risulteranno perlopiù deboli. Più asciutto invece altrove con cieli che si manterranno nuvolosi. L’indebolimento dell’alta pressione però causerà il rinforzo dei venti dai quadranti Occidentali: ecco infatti che tra la serata di giovedì e la giornata di venerdì si avranno forti venti su tutto il comparto tirrenico con raffiche che potranno raggiungere i 50-60 km/h in particolare sulla bassa Calabria; ad essere interessato dai forti venti saranno anche i versanti jonici catanzaresi e reggini dove qui, a causa dell’effetto di caduta che si andrà a creare, le raffiche potranno superare anche i 70 km/h.

Nuovo assalto dell’anticiclone fin verso Natale e oltre

Questa “pausa” del bel tempo sarà però molto breve: la coda della perturbazione si allontanerà verso est dando spazio ad una nuova rimonta da ovest dell’anticiclone che tornerà nuovamente ad interessare il Mediterraneo e gran parte d’Europa fin verso Natale e oltre. In questo frangente si avrà dunque tempo stabile ovunque, compresa anche la nostra regione, con le feste natalizie che saranno interessate da cieli al più poco o parzialmente nuvolosi. Oltre al bel tempo si avrà anche un generale aumento delle temperature specie nei valori massimi su parte della Calabria: in particolare sui versanti Jonici infatti sono previsti valori intorno ai 16-17°C lungo le coste e pianure con possibili picchi fino ai 20°C nelle aree crotonesi. Altrove invece i valori resteranno perlopiù stazionari e senza grandi variazioni.

