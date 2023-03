Blu Calabria, nel format LaC Tv il legame tra i pescatori vibonesi e il mare -Video

Il nuovo format Diemmecom, in onda prossimamente su LaC Tv, svela l'intensa relazione di chi guarda e vive ogni giorno questo vasto spettacolo blu

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen="">

Sul molo del porto di Vibo Marina un pescatore intento a rammendare la propria rete, ci confessa il legame viscerale con il mare, profondo come la distesa d’acqua che ha solcato sin da bambino insieme al padre. Ricordi nitidi che lo riportano indietro nel tempo e che ci riconsegnano una avvincente sequenza visiva: il mare, sa imprimere ricordi di intensa felicità, ma può anche fare paura. La tappa di Blu Calabria, il nuovo format Diemmecom, in onda prossimamente su LaC Tv, svela l’intensa relazione di chi guarda e vive ogni giorno questo vasto spettacolo blu. Per approfondire, continua a leggere su LaCnews24.it

