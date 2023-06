Pulizia del verde e delle spiagge a Vibo, il Comune: «Intensificate le attività»

«L’amministrazione comunale di Vibo Valentia ha intensificato le attività di pulizia e manutenzione con l’obiettivo di ripristinare le normali condizioni di decoro in tutte le vie, piazze e aree verdi di città e frazioni. Attività che hanno subito dei rallentamenti a causa delle avverse condizioni meteorologiche che, fino alla scorsa settimana, hanno impedito alle squadre di riprendere un lavoro che comunque era stato portato avanti, anche in via straordinaria, fino alle settimane precedenti. Dando attuazione agli indirizzi del sindaco Maria Limardo e dell’assessore all’Ambiente Vincenzo Bruni, le squadre della Ecocar hanno ripreso con il decespugliamento, già concluso nei cimiteri comunali e già avviato lungo le strade che presentavano le principali criticità. Nelle zone in cui è richiesta un’azione più intensa ci si sta avvalendo anche di mezzi meccanici come trincia e bobcat che, pur non previsti da capitolato, sono stati messi a disposizione del Comune in virtù di un accordo di compensazione a suo tempo stipulato dall’ente con la ditta, a tutto vantaggio della collettività». È quanto si legge in una nota della Giunta comunale di Vibo Valentia.

«Questa settimana – dichiara l’assessore Bruni – abbiamo avviato la pulizia delle spiagge e l’installazione delle passerelle per facilitare l’accesso alle persone con difficoltà motoria e dei trespoli per garantire una corretta differenziazione del rifiuto. Inoltre effettueremo il taglio di tutti i canneti che insistono lungo le strade delle frazioni marine, specie nell’accesso alle spiagge, che stiamo rendendo più agevole per le persone non deambulanti grazie all’intervento del bobcat. È bene ricordare – aggiunge Bruni – che da capitolato la pulizia delle spiagge è prevista ogni 15 giorni dal 15 maggio al 30 giugno, mentre dal primo luglio al 31 agosto è quotidiana. Evidentemente è necessario ricordare anche che fino alla scorsa settimana vi è stata una pioggia incessante. Ad ogni modo, sulle spiagge, dove si farà vagliatura e taglio della vegetazione, si tratta di interventi che vengono puntualmente eseguiti da quattro anni a questa parte, con le stesse modalità e con gli stessi risultati soddisfacenti, quindi francamente si stenta a comprendere il senso di alcune prese di posizione». Contestualmente, la ditta incaricata per la manutenzione del verde, sotto le direttive dell’assessore Giovanni Russo, ha avviato la pulizia del parco urbano, dopo avere già completato quella del parco delle rimembranze.

