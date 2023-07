Comune di Vibo, differenziata: bonus per chi conferisce al Centro di raccolta

“Ci sembra doveroso premiare con un contributo economico, sotto forma di rimborso, le utenze domestiche e non domestiche che si distinguono per la qualità della raccolta differenziata, poiché il senso civico della gran parte dei cittadini di Vibo Valentia ci ha permesso di raggiungere percentuali tra le più elevate in Calabria in tema di raccolta differenziata”. Così il sindaco Maria Limardo annuncia la manifestazione di interesse per le premialità ideata dall’assessore all’Ambiente Vincenzo Bruni col supporto degli uffici comunali. Si tratta di un sistema premiante per riconoscere un bonus ai cittadini che vorranno partecipare, destinato a chi utilizza i centri di raccolta comunali per le categorie di rifiuto che, non essendo previste nel calendario della raccolta porta a porta, inopportunamente vengono conferite nell’indifferenziato. La procedura prenderà avvio a breve, non appena, nell’arco di qualche settimana, verrà aperto anche il centro di raccolta di Bivona, cui potrà fare riferimento tutta l’area costiera di Vibo Valentia, in maniera tale da concedere a tutti i cittadini le medesime opportunità.

Vincenzo Bruni

Il budget messo a disposizione è di 10mila euro (metà per utenze domestiche e metà per non domestiche). Il sistema prevede l’attribuzione di eco-punti in funzione della tipologia di rifiuto e dei kg conferiti ai fini della graduatoria, con la previsione di una soglia minima e una soglia massima. “Il grande lavoro che ormai da quattro anni viene condotto sulla raccolta differenziata, ormai arrivata ad una media annua di oltre il 70%, e più in generale sulla tutela ambientale – afferma l’assessore Bruni – è frutto certamente di una attenzione particolare dell’amministrazione, ma senza la imprescindibile collaborazione del cittadino nessun traguardo è raggiungibile. Vibo ha imboccato un percorso di crescita che oggi ci consente addirittura di pensare a delle premialità. Lo stanziamento economico, ovviamente, rientra nei limiti delle disponibilità finanziarie, ma è un segnale che l’ente vuole dare nel riconoscere il senso civico e l’attenzione del cittadino ad un tema di così fondamentale importanza”. Tutti i dettagli del progetto, con il modulo per la domanda e la manifestazione d’interesse, saranno presto scaricabili dal sito internet del Comune alla sezione Ambiente, e i termini si apriranno al momento dell’apertura del Centro di raccolta di Bivona.

