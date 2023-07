Potabilità dell’acqua a Vibo, revoca parziale della precedente ordinanza

Revoca parziale da parte del sindaco di Vibo Valentia, Maria Limardo, dell’ordinanza di non potabilità dell’acqua. Alla luce delle ultime analisi, pertanto, viene consentito l’utilizzo dell’acqua per scopi potabili e per il consumo umano per come di seguito specificato: l’igiene della persona, lavaggio stoviglie o utensili da cucina, lavaggio apparecchiature sanitarie, per la pulizia della casa e per il funzionamento degli impianti sanitari. Non può essere invece ancora usata per: uso alimentare, igiene orale, lavaggio oggetti per l’infanzia (biberon, contenitori pappe ecc.), lavaggio e preparazione degli alimenti. Le zone interessate da tale nuova ordinanza sono le seguenti: quartiere di Moderata Durant comprese le aree prospicienti la SS 18 (Eurospin, Annuziata, Coop) – quartiere Feudotto; – quartiere Sacra Famiglia; – quartiere Affaccio; – aree tra via Olivarella, Viale Giovanni XXIII, Comando Provinciale VV.F., Case popolari e Viale Affaccio (zona Conservatorio – ACI); – Aree comprese tra Via Lacquari, Via Papa Giovanni Paolo II, Via Cesare Pavese, via Bitonto; – Aree comprese tra via Alessandro Manzoni (Comando Polizia Stradale, Biblioteca Comunale) e via Pasquale De Maria.

LEGGI ANCHE: Acqua non potabile, i giovani di “Ali di Vibonesità”: «Il territorio paga l’incapacità politica»

Acqua non potabile a Vibo, Lo Bianco: «Fallimento di tanti anni di amministrazione pubblica»

Acqua non potabile a Vibo, bocciate le Casette proposte del M5S si ritorna alle autobotti

Acqua non potabile a Vibo, le zone interessate dall’ordinanza sindacale