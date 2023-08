Mare marrone a Pizzo, scoperti lavori abusivi lungo l’argine di un torrente -Video

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen>

I militari della Guardia costiera di Pizzo, a seguito di numerose segnalazioni pervenute da cittadini riguardanti la presenza di acque marroni nello specchio acqueo antistante la foce del fiume Angitola, hanno deciso di risalire il fiume con l’obiettivo di individuare le possibili cause del fenomeno. Nel corso della verifica, la Guardia costiera ha rinvenuto un escavatore di grosse dimensioni posizionato nei pressi della sponda di un affluente del fiume Angitola accertando altresì che una estesa porzione di argine risultava modificata in assenza di qualsivoglia autorizzazione, provocando la movimentazione di grosse quantità di terra. Tali attività hanno creato l’intorbidimento delle acque che, di fatto, hanno assunto una colorazione marrone scuro. Alla luce della situazione, ed identificato il proprietario del mezzo, si è proceduto a deferire il soggetto all’autorità giudiziaria competente per territorio in violazione del Testo unico ambientale e del Codice dei beni culturali e del paesaggio, considerato che la zona interessata rientra nel Parco naturale regionale delle Serre.

