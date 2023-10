Spilinga, in distribuzione il nuovo calendario per la raccolta differenziata

L’amministrazione comunale di Spilinga ha avviato, attraverso i volontari del Servizio Civile Universale, la distribuzione del nuovo calendario di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani, con metodo “porta a porta”. Nel volantino, oltre a sottolineare il divieto di utilizzo dei sacchi neri, viene indicata la tipologia di rifiuto da esporre la sera prima ed entro le ore 6,00 del mattino del ritiro. Vi è poi un apposito specchietto che specifica alla cittadinanza che cosa può essere inserito, di volta in volta, nel sacchetto o nel mastello. Oltre alla simbologia, quindi, si informano le utenze domestiche su come procedere correttamente nell’effettuare la differenziazione dei rifiuti. Lunedì verrà effettuato il ritiro di organico e pannolini; martedì carta; mercoledì organico e vetro; giovedì indifferenziata e pannolini; venerdì plastica; sabato organico e pannolini. La raccolta degli ingombranti, con il metodo “porta a porta”, verrà effettuata, anche per i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee), solo su prenotazione telefonica al numero dedicato ed indicato sul volantino. Riguardo la raccolta degli olii esausti, questa avverrà ogni 10 del mese sempre con metodo “porta a porta”. Il ritiro di indumenti, invece, è fissato per l’ultimo giovedì di ogni mese. Sfalci e potatura, possono essere depositati in concomitanza con il ritiro dell’umido ma solo su prenotazione e per un massimo di due buste. Per quanto riguarda poi pile esauste e farmaci scaduti, l’amministrazione di Enzo Marasco informa che «presso negozi e farmacie sono stati installati gli appositi contenitori e prima di depositare farmaci scaduti è necessario recuperare scatole e fogli d’istruzione da smaltire nella carta». Inoltre, «tutti i rifiuti di dovranno conferire con modalità e giorni indicati nel presente calendario – sottolineano dal Comune -. Se festivo, saranno raccolti il giorno dopo. Se il contenuto del sacchetto non corrisponde alla tipologia di rifiuto previsto dal calendario, lo stesso non verrà ritirato».

