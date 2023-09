Dimensionamento scolastico, il sindaco di Spilinga contro le decisioni della Provincia

Il sindaco Marasco

L’amministrazione comunale di Spilinga si «oppone al Piano di dimensionamento della rete scolastica e alla programmazione dell’offerta formativa per il triennio 2024-2027». La giunta comunale, nel palesare la propria contrarietà alle decisioni dell’amministrazione provinciale di Vibo Valentia, che traggono origine dalle linee guida dettate dal dipartimento regionale “Istruzione, formazione e pari opportunità – settore Istruzione e diritto allo studio”, intende «attivarsi, nelle sedi istituzionali di rilievo, affinché il diritto degli alunni delle scuole di Spilinga venga preservato». Il Comune di Spilinga chiede dunque la rimodulazione della proposta, così da preservare l’attuale assetto didattico «garanzia di qualità e di efficacia nell’erogazione del diritto allo studio, in favore di quanti fruiscano delle scuole pubbliche. Diritto universalmente riconosciuto nei più ampi consessi internazionali». Spaventa l’ipotesi di smembramento dell’Istituto comprensivo Ricadi-Spilinga, ed il mantenimento dello status quo avanzato dall’ente mira «alla salvaguardia dell’Istituto nel suo attuale assetto consolidato dal punto di vista didattico, educativo e scolastico». Una presa di posizione netta che tutela anche «tutti i plessi ricadenti nei due Comuni e che, solo in subordine, qualora non sussistano margini di mantenimento dell’autonomia scolastica – considerato che Spilinga e Ricadi sono partner consolidati dell’Istituto comprensivo di Tropea -, si ritiene ottimale esclusivamente l’accorpamento di tutto l’Ic di Ricadi all’Istituto comprensivo “Don Mottola” di Tropea».

LEGGI ANCHE: Piano di dimensionamento scolastico: nove sindaci del Vibonese contro la bozza della Provincia

Piano di dimensionamento scolastico nel Vibonese: è polemica sull’ipotesi di bozza

Consiglio comunale di Spilinga, ecco in dettaglio i punti all’ordine del giorno

Spilinga tifa per la “sua” Rosy Chin, nel cast del “Grande Fratello”

Spilinga, lavori pubblici: il Comune metterà mano anche alle barriere architettoniche