Progetto Majone, Miceli: «Perché l’opera non è ancora stata completata?»

Il consigliere comunale del gruppo Vibo Democratica Marco Miceli ha presentato un’interrogazione al sindaco Maria Limardo e al presidente del consiglio comunale Rino Putrino, in merito al “progetto Majone”. L’opera finanziata con un importo complessivo di 9 milioni di euro, finalizzata al miglioramento del drenaggio urbano, prevedeva la suddivisione delle acque bianche dalle acque nere, oltre che interventi sulle stazioni di sollevamento e avrebbe dovuto risolvere definitivamente i problemi di fuoriuscita di liquame fognario che, anche in assenza di forti piogge, rappresentano una grave criticità del nostro territorio. In particolare il consigliere comunale punta l’attenzione sui lavori relativi al “progetto Majone”, il cui progetto esecutivo è stato consegnato nel 2012. «Le opere – sottolinea Miceli – sono iniziate nel secondo semestre del 2017, nella zona Ottocannali, perché, in seguito ad analisi dettagliate effettuate dai responsabili del progetto, fu stabilito che le zone di maggiore criticità, che necessitavano interventi immediati, fossero le marinate, unitamente alla zona Ottocannali ed a quella ovest di Vibo. Considerato che l’opera non è stata mai portata a compimento – prosegue – e, in occasione di una precedente interrogazione l’assessore delegato riferiva che la principiale causa di ritardo era dovuta alla difficoltà di individuare un direttore dei lavori e che l’amministrazione aveva intenzione di affidare la direzione proprio all’ingegnere Majone per poter finalmente portare a compimento tale opera», il consigliere comunale del gruppo Vibo Democratica chiede «tempi certi sull’esecuzione dei lavori che potrebbero risolvere definitivamente criticità ambientali importanti nel territorio comunale». Alla luce dei ciò Marco Miceli domanda al primo cittadino «se è stato individuato il direttore dei lavori e qual è lo stato dell’arte dei lavori relativi al “progetto Majone”».

