Mongiana, dove i carabinieri difendono la biodiversità delle Serre: la montagna vibonese tutta da scoprire

Per sfuggire al caldo opprimente ma non solo: una visita al centro polifunzionale di Villa Vittoria è anche l’occasione per imparare tanto su piante e animali che popolano i nostri boschi. Ecco dove andare e cosa vedere

Riserva naturale biogenetiche la “Marchesale”

Quando si pensa alla montagna, nel Vibonese, si pensa subito a Serra San Bruno, ai suoi magnifici boschi e alla Certosa. Ma la natura, da queste parti, si può declinare in tanti modi e non mancano posti bellissimi che possono essere raggiunti in brevissimo tempo anche per sfuggire al caldo, come in questo ultimo fine settimana di giugno. Una menzione a parte merita Mongiana, nel Parco regionale delle Serre. Qui il Reparto carabinieri biodiversità di Mongiana è preposto alla tutela e salvaguardia di due riserve naturali biogenetiche europee, la “Marchesale” e la “Cropani-Micone”, estese complessivamente 1492 ettari. «Le riserve – si legge nella pagina web che descrive luoghi e attività – sono gestite ispirandosi ai più moderni principi di conservazione della biodiversità animale e vegetale, guidati dalla ricerca delle caratteristiche e dell’evoluzione ecologica del luogo ed al suo accompagnamento mediante pratiche selvicolturali adatte e svincolate ormai dall’uso economico del bosco, con conseguenti implicazioni positive sui cambiamenti climatici in atto».

Reparto carabinieri biodiversità di Mongiana

Il reparto gestisce altre due importanti aree demaniali: quella del “Boscarello”, a Brognaturo, estesa per circa 66 ettari, importante soprattutto dal punto di vista naturalistico, per la presenza naturale di grandi esemplari di abete bianco di età superiore a 70 anni, e il Centro pilota faunistico e selvicolturale sperimentale e didattico “Allaro”, a Mongiana, dove hanno anche sede gli uffici e gli alloggi del Reparto carabinieri biodiversità di Mongiana, del Nucleo tutela biodiversità-Reparto a cavallo di Allaro e del Gruppo carabinieri forestale di Vibo Valentia-Mongiana. Qui ha sede il centro polifunzionale “Villa Vittoria”, struttura demaniale fondata nel 1914, dove si svolge un’intensa attività di educazione ambientale. All’entrata di Villa Vittoria si trova un piccolo museo dove si possono vedere varie teche di animali impagliati e barattoli in vetro con le varie semenze, mentre un angolo è dedicato all’antico mestiere dei carbonai, nelle Serre ancora praticato da alcune famiglie che continuano l’antica tradizione.

Una full immersion nella biodiversità, passeggiando tra i viali con tanti tipi di piante, lungo percorsi divisi per argomento: il sentiero delle ortensie, delle piante velenose, degli alberi da frutto perduti, delle piante aromatiche, solo per fare alcuni esempi, e il percorso botanico, che conduce verso una piccola radura con grandi abeti e pini, dove ritrovare un po' di frescura immersi nella natura. Il Parco è dotato anche di un'area faunistica, ed è perfetto da visitare con i bambini. Insomma, un posto da scoprire per chi non c'è mai stato e da riscoprire per chi, magari, ci manca da tempo.