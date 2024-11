“Mongiana” è il nuovo singolo di Eugenio Bennato: «Esempio clamoroso di un Sud depredato» – VIDEOCLIP

Mongiana e la fine delle Reali Ferriere, che sino all’Unità d’Italia rappresentarono uno dei più importanti insediamenti siderurgici del XIX secolo, diventano la trama del nuovo singolo e video di Eugenio Bennato. Il grande maestro della musica popolare, fondatore del movimento Taranta power che ha rivoluzionato la percezione e la fruizione della tradizione musicale del Meridione, con il brano “Mongiana” si chiede che fine abbia fatto quella realtà industriale e tenta di recuperare una memoria storica negata ma anche principale cavallo di battaglia del meridionalismo più estremo che racconta le sorti delle Reali Ferriere come l’esempio più lampante del saccheggio subito dal Mezzogiorno con la fine del Regno delle due Sicilie e la nascita dell’Italia unita.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen>

«Fra le tante storie che il mio Sud mi ha raccontato – ha scritto Eugenio Bennato in occasione del lancio del nuovo disco -, quella di Mongiana è forse la più clamorosa, perché va a ribaltare un’immagine consolidata da decenni e da secoli, l’immagine di una Calabria arroccata nelle sue antiche tradizioni e incapace da sempre di interpretare e affrontare la modernità. Eppure, le splendide case operaie costruite a metà Ottocento sono lì e ci rimandano alla presenza di 2800 operai e tecnici che curavano la produzione siderurgica della più grande fabbrica dell’Italia preunitaria, sfornando l’acciaio utilizzato per il ponte sul Garigliano e per le rotaie della ferrovia che da Napoli saliva a Bologna».

«Con l’Unità quella fabbrica fu dismessa – continua Bennato – e gli altoforni furono trasportati a Terni e a Lumezzane. A parte la dissennata dismissione, mi ha scosso la totale rimozione del nome Mongiana da tutti i libri di storia, da tutti i pensieri, da tutti i ricordi. Al punto che oggi quel racconto appare come un sogno lontanissimo dalla realtà. E allora mi viene incontro la realtà della musica popolare calabrese, per provare a infrangere con il suo ritmo quel tabù impenetrabile, quella storia incredibile».

Il singolo “Mongiana” è un estratto dell’album “Musica del mondo”, in uscita il 10 gennaio 2025.