Mongiana, torna la Notte bianca della biodiversità: appuntamento nelle Serre vibonesi per incontrare il cervo italico

La locandina dell’evento

Il Reparto carabinieri biodiversità di Mongiana è pronto a regalare un’esperienza unica agli amanti della natura con la “Notte Bianca della Biodiversità”, in programma sabato 24 agosto. Quest’anno, l’evento prevede un’apertura straordinaria di Villa Vittoria dalle ore 08:30 fino a tarda serata, offrendo l’opportunità di scoprire la ricchezza della biodiversità e il delicato equilibrio che intercorre tra uomo e natura. L’evento si svolgerà presso il Centro visite di Villa Vittoria, gestito dal Reparto carabinieri biodiversità, dove i visitatori potranno usufruire di visite guidate, laboratori esperienziali gratuiti e seminari informativi. La partecipazione è aperta a tutti e si può scegliere di partecipare anche solo a una parte della giornata.

L’evento prenderà avvio con un seminario dedicato alla gestione sostenibile del bosco, con un focus sull’uso sicuro delle attrezzature forestali, un tema di crescente importanza nel contesto della tutela ambientale. A seguire, nel pomeriggio, si potrà partecipare a una visita guidata lungo il sentiero faunistico dove avrà luogo un incontro ravvicinato con Italo, un cervo italico simbolo della fauna locale, e si avrà l’opportunità di esplorare l’orto botanico ammirando la varietà degli alberi forestali. Il percorso proseguirà con una sosta presso le arnie, per scoprire l’importanza delle api nella qualità dell’ambiente e si concluderà nel sentiero delle piante officinali: un viaggio tra oltre 200 specie vegetali che raccontano la diversità del nostro ecosistema.

Il giardino della villa

Non mancherà un momento di approfondimento visivo con la proiezione di video e immagini del cervo italico, recentemente reintrodotto nel territorio delle Riserve naturali statali, nell’ambito di un progetto di conservazione di rilevanza nazionale. Per i più piccoli è previsto un laboratorio tematico “in terra”, dove i bambini potranno cimentarsi nella semina e nella cura di un albero; un’ottima occasione per avvicinarli alla natura e ai suoi cicli vitali. La serata verrà poi animata da un’immersione nei suoni e nei profumi del bosco notturno, un’esperienza capace di rinnovare il nostro legame con l’ambiente e favorire una riflessione sulle scelte quotidiane che possiamo fare per proteggerlo. Per poter partecipare è possibile anche recarsi presso il Centro visite di Villa Vittoria.

Ecco il programma

09:00 – 13:00 Seminario “la gestione sostenibile del bosco: l’utilizzo in sicurezza delle attrezzature forestali”;

15:30 Accoglienza partecipanti alle attività esterne presso l’ingresso del Centro Visite “Villa Vittoria” di Mongiana (VV);

16:00 Alla scoperta degli animali selvatici con visita guidata lungo il sentiero faunistico;

17:30 “la diversità degli alberi forestali”, visita guidata nel sentiero “orto botanico”;

18:30 visita alle arnie per scoprire il ruolo delle api quali “sentinelle” della qualità dell’ambiente;

19:15 laboratorio “in terra”: nascita e crescita di un albero;

20:00 consumazione cena a sacco a cura dei partecipanti;

20:30 alla scoperta delle “piante officinali”;

21:30 il “cervo italico” immagini e video della creazione di un nuovo nucleo di cervi italici nel Parco Regionale delle Serre;

22:30 il sentiero degli “Antichi mestieri”