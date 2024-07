Zambrone, ecco il nuovo calendario della raccolta differenziata per case e negozi

Sacchetti raccolta differenziata

L’amministrazione comunale L’Andolina ha varato il nuovo calendario per la raccolta differenziata, distinto tra utenze domestiche e commerciali. Per la prima categoria, lunedì è previsto il ritorno di organico (residui di cibo, carta unta e tovaglioli, filtri di tea e camomilla, ceneri di legna fredde, fazzoletti di carta), vetro, ingombranti, pannolini e lettiere. Martedì: plastica e carta (giornali, riviste, carta di ogni tipo, bottiglie di acqua, piatti e bicchieri senza residui di cibo, flaconi di shampoo, bugiardini dei medicinali), sfacci e verde. Mercoledì nuovamente organico, pannolini e lettiere. Giovedì indifferenziato (piccoli oggetti di uso domestico, mozziconi di sigarette, giocattoli) nel sacco trasparente. Venerdì solamente plastica e carta. Sabato poi organico, pannolini e lettiere. Per il ritro degli ingombranti ogni lunedì, mercoledì e venerdì (dalle ore 10:00 alle ore 12:00) e martedì e giovedì (dalle ore 16:00 alle ore 18:00), è possibile contattare l’apposito numero fornito dal Comune e prenotare il servizio. Ogni ultimo sabato del mese poi è previsto, in apposito sacco trasparente, il ritiro degli indumenti usati.

Per le utenze commerciali invece, il calendario cambia. Lunedì: organico, secco, pannolini e lettiere; martedì: organico, plastica, sfalcio e verde; mercoledì: organico, carta e cartone, pannolini e lettiere. Giovedì si ritirano organico e vetro; venerdì: organico, secco e indifferenziato. Sabato: organico, plastica, pannolini e lettiere. Per il ritiro degli ingombranti invece, vale lo stesso calendario fissato per le utenze domestiche.