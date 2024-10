Raccolta differenziata nel comune di Vibo: ecco le modifiche al calendario in vista del 1° novembre

Piccola modifica al calendario della raccolta differenziata in vista della festività di tutti i anti, venerdì 1° novembre. Lo staff di Vibodifferenzia in accordo con gli uffici tecnici comunali preposti, allo scopo di venire incontro alle esigenze della cittadinanza, ha rese note le seguenti modifiche: venerdì 1 novembre non sarà eseguita alcuna raccolta dei rifiuti; sabato 2 novembre saranno raccolti plastica e alluminio sia nella Zona A che nella Zona B; lunedì 4 novembre sarà la volta della frazione organica (umido) e vetro sia per la Zona A che per B. Da martedì 5 novembre le attività di raccolta proseguiranno come da calendario. Per qualsiasi informazione e/o delucidazione è a disposizione il numero verde 800 820 520.