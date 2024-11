Settembre da record (al 74,5%) per la raccolta differenziata a Vibo, l’assessore Miceli: «Scelte adottate vanno nella giusta direzione»

La raccolta differenziata nel Comune di Vibo Valentia «ha fatto segnare una crescita significativa nel corso dei tre mesi estivi, consentendo un notevole balzo in avanti della media percentuale annua». Lo rende noto in una nota stampa l’amministrazione comunale. «Gli ultimi dati a disposizione sono quelli registrati fino al mese scorso, caricati sull’apposito portale pubblico a seguito della validazione da parte degli impianti riceventi. Ebbene, è proprio nel mese di settembre 2024 che il Comune ha fatto registrare la più alta percentuale di raccolta differenziata degli ultimi due anni: 74,58%. Il trimestre luglio-agosto-settembre 2024 ha prodotto una percentuale media del 73,03%, a differenza dello stesso trimestre dell’anno precedente, quando la raccolta si era fermata al 71,10%».

«Questo significa che le scelte adottate vanno nella giusta direzione – è il commento dell’assessore all’Ambiente, Marco Miceli -, e che per ottenere risultati sempre più importanti servono pazienza e dedizione ed è ciò che chiediamo alla cittadinanza cercando di impegnarci ogni giorno per ripagare la fiducia che ci è stata concessa. Oggi, dati alla mano, parlano i fatti a dimostrazione che quanto avevamo annunciato all’atto dell’insediamento, ovvero che serviva del tempo a noi e alla nuova ditta appena insediatasi nel periodo dell’anno notoriamente più complicato, non erano giustificazioni ma la semplice realtà». Sempre analizzando i dati, infatti, prosegue il comunicato stampa, «emerge come le difficoltà maggiori si siano avute tra maggio e giugno (rispettivamente 69,15% e 70,64%), mentre da luglio è iniziata la risalita. Nel complesso, nei primi nove mesi di quest’anno la media si attesta sul 71,54%, nello stesso periodo del 2023 era 70,03%».

«Sappiamo bene – ha affermato l’assessore Miceli – che ambiente non è solo raccolta differenziata, che i problemi di Vibo non si risolvono in pochi mesi, ma ciò che possiamo garantire a tutti i cittadini è il nostro impegno totale, a fronte del quale chiediamo soltanto un po’ di fiducia e soprattutto un impegno ancora maggiore per differenziare sempre meglio e in maniera corretta il rifiuto, anche perché su questo aspetto proseguono i controlli da parte della ditta e della Polizia locale. Ciò che penso – ha poi concluso l’assessore – è che con il lavoro i risultati arrivano, come dimostra il dato sulla differenziata, per il quale ringrazio la ditta Muraca e tutti gli operatori che svolgono con impegno il servizio».