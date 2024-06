Zambrone, rinnovato il servizio di cattura e custodia dei cani randagi

Il fenomeno del randagismo

Il Comune di Zambrone ha deciso di affidare il servizio di cattura, custodia e mantenimento dei cani randagi ad una ditta esterna specializzata, data la mancanza di strutture e personale interno dedicati a tale attività. La convenzione in essere con la ditta Full service di Simonetti Anna Maria, scaduta il 23 maggio 2024, a parere degli amministratori «ha dimostrato affidabilità e professionalità nel trattare il problema del randagismo nel territorio comunale». Pertanto, si è «deciso di avviare una nuova procedura di affidamento del servizio per garantire la continuità delle attività».

Il costo previsto per il servizio di custodia e mantenimento dei cani randagi per due anni è stato quantificato in 7.400 euro iva esclusa, con una spesa complessiva prevista di circa 9 mila euro da imputare al Bilancio comunale. Tutte le modalità di affidamento sono state definite nel Capitolato d’appalto e le verifiche di regolarità fiscale sono in corso per garantire la trasparenza e l’aderenza alle normative vigenti. Il provvedimento è stato emanato per garantire il mantenimento e la cura dei cani randagi nel territorio comunale, prevenendo il fenomeno del randagismo e tutelando la salute pubblica.