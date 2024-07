Drapia, scatta l’ordinanza per prevenire gli incendi che vieta fuochi e obbliga i proprietari dei terreni a eleminare le sterpaglie

Il provvedimento resta in vigore fino al 30 settembre e impone diverse accortezze come la creazione di fasce tagliafuoco libere da vegetazione

Municipio di Drapia

Il territorio comunale di Drapia si prepara ad affrontare l’estate con misure straordinarie per prevenire gli incendi, contenute all’interno della nuova ordinanza firmata dal sindaco Alessandro Porcelli. Divieti e obblighi ai cittadini, «finalizzati a tutelare il territorio e l’incolumità delle persone» si legge nel documento, saranno in vigore fino al 30 settembre. Nello specifico, «è vietato accendere fuochi, usare apparecchi a fiamma libera, parcheggiare nelle aree boschive e abbandonare rifiuti. I proprietari di terreni sono tenuti a pulire le aree limitrofe e a creare delle fasce tagliafuoco per impedire la propagazione delle fiamme». L’ordinanza è stata emanata in seguito al parere della Regione Calabria e in considerazione dell’elevato rischio di incendi durante la stagione estiva.

Le alte temperature e la presenza di vegetazione secca aumentano infatti la probabilità di incendi, con gravi conseguenze per l’ambiente e per la sicurezza delle persone. «La prevenzione è fondamentale per evitare tragici eventi – ha dichiarato Porcelli -. Chiediamo a tutti i cittadini di collaborare e di rispettare le norme contenute nell’ordinanza. Ogni piccolo gesto può fare la differenza. Chi non rispetterà l’ordinanza sarà soggetto a sanzioni amministrative e potrebbe essere denunciato alle autorità competenti». Lo stesso primo cittadino, ha quindi rivolto un appello a tutti i cittadini: «Proteggiamo il nostro territorio e godiamoci l’estate in sicurezza. Ognuno di noi può fare la sua parte».