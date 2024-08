Fosso Antoniucci a Vibo Marina, Tucci: «Emblema del fallimento della politica e delle istituzioni»

In merito alle condizioni del fosso Antoniucci, a Vibo Marina, interviene il consigliere comunale Danilo Tucci. Le dichiarazioni giungono a seguito dell’ondata di indignazione dei residenti, stanchi dei liquami che stazionano lungo il corso d’acqua a causa della foce occlusa dalla sabbia: «Ho letto stamane l’articolo di stampa pubblicato su “IlVibonese.it” in merito alla situazione deprimente in cui versa il torrente Antonucci a Vibo Marina nel quartiere Pennello. È necessario – sottolinea – fare una premessa: quel corso d’acqua è l’emblema del fallimento della politica e delle istituzioni a tutti i livelli, dunque nessuno può ritenersi esente da responsabilità».



«Conosco bene la problematica del Torrente in questione e più volte e a più riprese, nel mio ruolo di Consigliere comunale, ho denunciato questo stato vergognoso in cui sono costretti a vivere i nostri cittadini. Al sindaco e alla nuova amministrazione – scandisce Tucci – l’invito dunque a non ripetere gli errori del passato e a intervenire prontamente sulla questione attraverso l’istituzione di una task force con tutte le autorità di competenza che non possono tergiversare o scaricarsi le responsabilità reciprocamente».

Secondo il consigliere comunale, «al contempo la nuova amministrazione deve chiarire ai cittadini quali fondi sono disponibili per gli interventi di manutenzione e di bonifica. Così come è necessario chiarire, una volta per tutte, di chi sono le specifiche competenze per agire con assoluta tempestività. La cittadinanza – chiosa – non può più attendere».