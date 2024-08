Degrado al porto di Vibo Marina: rifiuti abbandonati lungo la banchina Tripoli

Un nostro attento lettore di Vibo Marina, Bruno, ha inviato in redazione delle foto in cui viene messa in evidenza la situazione di degrado in cui si trova la banchina Tripoli del porto, una delle più centrali dell’infrastruttura marittima. Si notano rifiuti abbandonati a pochi metri dall’edificio della Capitaneria di Porto e altri vicino alle imbarcazioni, ci sono attrezzi riconducibili all’attività di pesca ma anche rifiuti solidi urbani e persino una valigia.

«Non sono in grado di stabilire – scrive il lettore – quale sia l’autorità competente in materia, se il Comune, la Capitaneria di Porto o l’Autorità Portuale, ma vi prego di pubblicare queste foto affinché si possa eliminare al più presto tale situazione d’indecenza e restituire il giusto decoro alla cittadina e al suo porto. La Guardia costiera combatte l’inquinamento, ma è strano che poi possa permettere che vicino alla sua sede vi siano delle discariche».

Rimane da auspicare che gli enti interessati riescano a raccordarsi tra loro con l’obiettivo di conferire all’area portuale, molto frequentata da cittadini e turisti in particolar modo nel periodo estivo, un aspetto maggiormente decoroso.