Camion dei rifiuti incendiati a Tropea, la Cgil Area Vasta: «Gravissimo, si faccia luce su quanto accaduto»

La Cgil Area Vasta Catanzaro-Crotone-Vibo esprime solidarietà e vicinanza ai lavoratori e all’azienda Muraca Srl, in seguito al devastante incendio che ha distrutto diversi mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani nel deposito di Barricello, a Tropea.

«Si tratta di un evento gravissimo, che non solo colpisce un’azienda e i suoi dipendenti, ma mette in difficoltà un intero territorio – afferma il segretario generale della Cgil Area Vasta, Enzo Scalese – L’interruzione di un servizio essenziale come la raccolta dei rifiuti avrà ripercussioni pesanti sulla comunità, con il rischio di disagi ambientali e sanitari, oltre che occupazionali».

L’incendio, che ha distrutto otto automezzi per la raccolta rifiuti, una spazzatrice e persino uno scuolabus, impone una riflessione seria sulla tutela di chi lavora nel settore della gestione dei rifiuti, spesso oggetto di pressioni e atti intimidatori. «Attendiamo con fiducia l’esito delle indagini per chiarire l’origine dell’incendio, ma al tempo stesso chiediamo che si faccia piena luce su quanto accaduto e che venga garantita la continuità occupazionale per i lavoratori coinvolti. La raccolta dei rifiuti è un servizio fondamentale per la qualità della vita dei cittadini e per la tutela dell’ambiente: non possiamo permettere che eventi come questo blocchino il lavoro e mettano in ginocchio un’intera comunità».

«La Cgil Area Vasta – si legge nella nota ufficiale – resta al fianco dei lavoratori e invita le istituzioni a intervenire con misure adeguate per garantire la sicurezza di chi opera in un settore così delicato e importante per il territorio».