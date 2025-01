Vibo, incendio nell’immobile che ospita parte degli archivi del Tribunale: distrutti alcuni faldoni

Un principio d’incendio ha interessato un immobile di proprietà del Tribunale di Vibo Valentia, sito nell’area industriale della città nei pressi dell’edificio che ospitava gli ex mercati generali e della sede della Protezione civile. Sul posto è giunta una squadra del Comando provinciale dei vigili del fuoco, allertata in tarda mattinata dopo che era stato visto del fumo uscire dall’immobile. All’interno vi è parte degli archivi del Tribunale, l’incendio non ha causato danni alla struttura e ha interessato solo alcuni faldoni. Sul posto anche i carabinieri, da chiarire l’origine del rogo.