Un incendio devasta un capannone agricolo a Zungri: un trattore e diversi attrezzi sono andati distrutti

La struttura ridotta a un cumulo di lamiere deformi

Nel primo pomeriggio a Zungri, un incendio ha seriamente danneggiato un capannone agricolo. Le fiamme, divampate intorno alle ore 13 per cause ancora in fase di accertamento, hanno rapidamente avvolto la struttura situata in una zona rurale del paese. L’allarme è stato lanciato tempestivamente e sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del fuoco del Comando di Vibo Valentia. I pompieri, una volta giunti sul luogo dell’incidente, si sono trovati di fronte a una situazione critica, con il fuoco che aveva già interessato un trattore e diversi attrezzi agricoli custoditi all’interno del capannone. Subito sono iniziate le operazioni di spegnimento del rogo, circoscritto tempestivamente per evitare che si propagasse nelle aree circostanti. L’intervento si è protratto per diverse ore e si è concluso intorno alle ore 17 con la completa estinzione dell’incendio e la messa in sicurezza dell’area interessata. Non si registrano feriti, ma i danni materiali appaiono ingenti.

Il trattore e gli attrezzi agricoli presenti nel capannone sono stati in gran parte distrutti dalle fiamme, causando un significativo danno economico al proprietario della struttura. Le cause che hanno innescato l’incendio sono ancora oggetto di indagine da parte delle autorità competenti che stanno ricostruendo la dinamica dell’evento per accertare eventuali responsabilità.