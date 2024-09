Coccorino, il balcone naturale di Capo Vaticano che si affaccia su storia e paesaggi incontaminati

Il borgo fu fondato tra il IX e l'XI secolo in un'epoca di fermento culturale e politico scampò all'interesse dei pirati che rappresentavano una minaccia costante per tutti i centri lungo la costa

Una veduta di Coccorino dal mare

Coccorino, questo piccolo gioiello incastonato nel panorama mozzafiato di Capo Vaticano, è un borgo che racconta storie di secoli passati, intrecciando la bellezza del paesaggio con un patrimonio storico unico. Situato tra mare cristallino e baie incantevoli, Coccorino si distingue non solo per il suo fascino naturale, ma anche per le vestigia di un passato che si riflette nelle sue antiche strutture e tradizioni. Le origini di Coccorino risalgono a un periodo che va dal IX all’XI secolo, un’epoca di fermento culturale e politico che ha visto la nascita di molti piccoli borghi nella regione del Poro. Attraverso antiche registrazioni documentali è possibile ricostruire la storia del paese. Nel 1324, il presbitero Andrea de Coccolino è citato nella Decima dell’epoca, suggerendo un primo riconoscimento ufficiale del borgo.

Già nel XV secolo, Coccorino era menzionato nel contesto della Diocesi di Tropea-Amantea, con la registrazione delle proprietà ecclesiastiche che evidenziano l’importanza della chiesa locale. Durante il XVI secolo, Gabriele Barrio e Giovanni Fiore descrivono Coccorino come un luogo di rilevanza, accennando persino ai pericoli dei pirati, che rappresentavano una minaccia costante per i villaggi costieri. Nel XVIII secolo, i racconti si arricchiscono di dettagli legati alla vita sociale e amministrativa del villaggio, che, pur restando legato a Joppolo, si distingue per la sua comunità e le sue tradizioni. La chiesa dedicata a San Mercurio, titolare di un canonicato della cattedrale di Tropea, testimonia un legame profondo con la fede e la cultura locale.

Coccorino è oggi un patrimonio da preservare

Coccorino e le sue acque cristalline

Oggi Coccorino si presenta con un volto diverso rispetto a quello di un tempo. Le trasformazioni urbanistiche hanno restituito al villaggio un aspetto più moderno, rendendolo un luogo abitabile e accogliente. Tuttavia, per gli amanti della storia e della cultura, il vero tesoro risiede nei centri storici di Coccorino e Coccorinello, dove i segni del passato si mescolano con il vissuto quotidiano della comunità. Passeggiando per le strade di Coccorino, è impossibile non essere colpiti dalla bellezza del paesaggio circostante: l’azzurro del mare, le scogliere affacciate su baie tranquille, e il profumo della macchia mediterranea fanno da sfondo a un’esperienza che va oltre il semplice turismo. Qui, ogni pietra racconta una storia, ogni vista è un invito a esplorare le radici di un borgo che ha saputo resistere al tempo.