Erosione costiera a Ricadi: il Comune affida la progettazione per la difesa della baia

L'incarico alla società di ingegneria Hysomar per 32mila euro di fondi comunali verte a individuare le soluzioni più efficaci per salvaguardare il litorale

In seguito alle recenti criticità dovute al maltempo che hanno colpito tutti gli accessi a mare del territorio, il Comune di Ricadi ha deciso di agire concretamente per contrastare il problema dell’erosione costiera che sta interessando la baia di Santa Maria. È stato infatti affidato un incarico professionale alla società di ingegneria Hysomar per la redazione di un progetto di fattibilità tecnico-economico che possa individuare le soluzioni più efficaci per salvaguardare il litorale. L’importo complessivo dell’incarico è di 32mila euro, che saranno finanziati con fondi comunali.

L’aggravarsi nei giorni scorsi del fenomeno erosivo che grava da anni sul territorio, ha spinto l’amministrazione comunale di Nicola Tripodi a prendere provvedimenti urgenti. Il progetto di fattibilità, che sarà realizzato, avrà lo scopo di analizzare in dettaglio la situazione attuale e di individuare le cause dell’erosione. Sulla base di questa analisi, verranno proposte delle soluzioni tecniche ed economicamente sostenibili per contrastare il fenomeno. Questo incarico rappresenta un primo importante passo per Ricadi verso la tutela del litorale di Santa Maria che annovera, assieme a Grotticelle, alcune delle spiagge più rinomate ed apprezzate dai turisti di tutto il mondo.