Meteo Vibonese, i temporali pomeridiani di forte intensità fanno vacillare l’estate ma in serata migliora ovunque

L’aria fresca in quota dai Balcani ha iniziato ad affluire sulla regione e sul Vibonese causando instabilità prettamente pomeridiana quasi ovunque. Essa infatti caratterizzerà le condizioni meteorologiche per i prossimi giorni con sole che si alternerà a fasi temporalesche specie nelle ore pomeridiane e nelle aree interne.

Mercoledì con possibili forti temporali

Durante la giornata odierna avremo una mattinata caratterizzata da tempo stabile su tutto il comparto Vibonese con cieli che si manterranno tuttavia poco o parzialmente nuvolosi. Ecco però che nelle prime ore del pomeriggio inizieranno a formarsi i primi temporali nelle aree interne delle Serre e aree limitrofe: viste le correnti in quota provenienti da Sud-est i fenomeni potranno sconfinare fin verso le coste e la città di Vibo, dove anche qui avremo rischio di temporali di forte intensità. Un generale miglioramento si avrà invece a partire dal tardo pomeriggio con ampie schiarite ovunque e con cieli che durante la nottata si manterranno poco o parzialmente nuvolosi.

Temperature stazionarie e sopportabili

L’arrivo di queste correnti fresche in quota sta apportando anche un generale ridimensionamento delle temperature con valori non più roventi come i giorni scorsi. Il termometro infatti registrerà valori massimi intorno ai 28-30°C lungo tutto il comparto costiero dove però qui saranno protagoniste le brezze di mare con conseguente aumento dell’umidità; qualche valore più elevato si potrà registrare invece lungo le aree interne con valori che localmente potranno raggiungere i 32°C specie nelle aree tra San Gregorio d’Ippona e Soriano.