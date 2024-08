“BIOWatching nel Blu”: a Vibo Marina la prima edizione del monitoraggio costiero all’insegna della ricerca partecipata

Aperte le iscrizioni. I partecipanti saranno formati dagli esperti e poi indirizzati in autonomia alla scoperta delle forme di vita marine in snorkeling, apnea o in immersione, applicando all’osservazione scientifica un metodo di lavoro rigoroso e condiviso

Il prossimo 31 agosto partirà la prima edizione del BIOBlitz nazionale “BIOWatching nel Blu”, un’iniziativa scientifica di monitoraggio costiero all’insegna della ricerca partecipata (Citizen Science) e della promozione della conoscenza e tutela della biodiversità marina del Mediterraneo. L’evento nazionale di Citizen Science è organizzato e coordinato dal Progetto Percorsi nel Blu – Eu Blue School dell’Istituto IC2 della Spezia, membro del Network Europeo delle Blue Schools.

Un evento di grande valenza, che avrà luogo la mattina del 31 agosto dalle ore 9 alle 13, nel quale sarà protagonista anche Vibo Marina insieme ad altre cinque diverse località costiere italiane: Monterosso al Mare (Sp), Santa Teresa di Gallura (Ss), Porto Cesareo (Le), Sorrento (Na), e Marina di Praiano (Sa).

A coordinare ogni singola fase dell’attività a livello locale ci saranno i subacquei dell’associazione Scuba World Asd, che lavorerà di concerto e a distanza con un team di biologi e subacquei professionisti del progetto Percorsi nel Blu, World Rise, Wase Italia, Life on the Sea Odv. Sarà un’opportunità importante che vedrà cittadini, subacquei esperti, studenti-tutors e biologi, impegnati tutti insieme in un’attività di monitoraggio delle specie marine indigene ed aliene che caratterizzano i fondali di queste splendide località costiere.

I partecipanti saranno formati dagli esperti e poi indirizzati in autonomia alla scoperta delle forme di vita marine in snorkeling, apnea o in immersione, applicando all’osservazione scientifica un metodo di lavoro rigoroso e condiviso. L’attività sarà gratuita e rivolta a tutti, esperti e non, anche minori se accompagnati dai genitori.

«Abbiamo abbracciato con piacere questa bellissima iniziativa scientifica – è il commento del sindaco Enzo Romeo e dell’assessore all’Ambiente, Marco Miceli – che ha per protagonista il nostro ambiente marino, e nella quale saranno i cittadini ad osservare, scrutare e raccogliere i dati per un’analisi che ci dirà quali specie popolano il nostro mare. Un’attività che, siamo certi, contribuirà anche ad accrescere la sensibilità verso l’ecosistema marino e tutto l’ambiente in generale».