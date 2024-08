Meteo Vibonese, oggi si replica: temporali pomeridiani nelle aree interne e temperature senza grandi variazioni

Prosegue il trend degli ultimi giorni con instabilità a metà giornata che potrebbe portare la pioggia anche sul litorale. Graduale miglioramento in serata

Continua l’instabilità pomeridiana sulla Calabria e sul territorio Vibonese. Dopo diversi giorni con mattinate stabili e pomeriggi localmente caratterizzati da temporali sparsi, ecco che nelle prossime ore il trend non subirà variazioni.

Infatti dalla tarda mattinata e primo pomeriggio nubi in formazione nelle aree montuose delle Serre causeranno i primi temporali localmente intensi; col passare delle ore essi si andranno a espandere fin verso le aree interne e costiere con precipitazioni che comunque non saranno particolarmente intense.

Un generale miglioramento è atteso invece nelle ore serali con cieli che tuttavia continueranno a rimanere localmente nuvolosi ma con bassi rischio di precipitazioni. Le temperature non subiranno variazioni di rilievo dove lungo le coste saranno comprese tra i 27°C e i 30°C, mentre nelle immediate aree interne si potranno registrare punte fino ai 32-33°C.