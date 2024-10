Meteo Vibonese: una settimana di cielo terso, sole e temperature dolci. Solo di notte farà più freddo

L’isolamento di una goccia fredda sulla penisola Iberica caratterizzerà le condizioni meteorologiche per tutta la settimana. Essa infatti causerà l’elevarsi di un vasto campo di alta pressione su tutto il Mediterraneo e fin verso l’Europa, costringendo le perturbazioni atlantiche ad essere relegate oltre la Scandinavia.

Settimana asciutta e temperature stabili

Come detto dunque la Calabria compreso anche il territorio Vibonese saranno interessati da un vasto anticiclone che apporterà tempo asciutto per tutta la settimana. Le giornate saranno pressoché identiche su tutto il territorio con mattinate e serate/nottate serene o poco nuvolose, mentre qualche nube sparsa la si potrà avere durante le ore pomeridiane ma non provocheranno comunque nessun tipo di precipitazioni. Da segnalare la possibilità di foschie lungo le aree interne nelle primissime ore del mattino ma in veloce dissolvimento.



Le temperature non subiranno particolari variazioni: si avranno infatti valori diffusi intorno ai 21-22°C lungo le coste con qualche picco fino ai 23-24°C nelle aree interne; fresco invece nelle aree montuose delle Serre con valori che durante le ore diurne non supereranno i 15-16°C. Molto frizzantine saranno invece le temperature nelle ore notturne e prime ore del mattino con valori che lungo le coste si manterranno intorno ai 14-15°C, mentre nelle aree montuose il termometro scenderà intorno agli 8-10°C.