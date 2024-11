Meteo Vibonese, inizio settimana sotto le nuvole. E da domani arriva anche la pioggia, ecco le previsioni

Dopo un weekend caratterizzato da tempo stabile su tutta la Calabria e anche sul territorio vibonese, ecco che la nuova settimana inizierà con un minimo di bassa pressione che si andrà a collocare inizialmente nel Mediterraneo, apportando locali piovaschi su gran parte del territorio specie tra martedì e giovedì.

Precedentemente avevamo evidenziato come questo minimo di bassa pressione avrebbe potuto recare piogge localmente intense specie sulla Calabria tirrenica; ebbene dopo vari aggiornamenti dei modelli matematici possiamo dire che questo rischio sarà molto basso in quanto il minimo si manterrà ben distante dalla nostra regione. Ad inizio settimana però esso apporterà comunque il ritorno delle piogge su gran parte della Calabria e sul Vibonese e in particolare lungo le aree interne con precipitazioni che non dovrebbero comunque essere intense.

I fenomeni saranno comunque intermittenti e interesseranno tutto il territorio tra martedì 12 e giovedì 14 novembre, accompagnato anche da un generale calo delle temperature: esse infatti andranno a mantenersi di qualche grado al di sotto delle medie stagionali e ciò vorrà dire che durante le ore diurne il termometro non dovrebbe superare i 16-18°C su gran parte dei litorali ad eccezione della giornata di mercoledì dove si potranno raggiungere i 20-22°C sia lungo le coste e sia nelle immediate aree interne lungo l’area che va da Maierato a Nicotera, mentre durante la notte le temperature saranno localmente fredde con possibili valori intorno ai 4-6°C nelle aree montuose delle Serre.