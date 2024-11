Meteo, nel Vibonese prime prove d’autunno: temperature in ulteriore calo e piogge

Come anticipato dall’analisi effettuata qualche giorno fa, un minimo di bassa pressione che si andrà a collocare nel Mediterraneo apporterà piogge localmente moderate e abbondanti sulla Calabria e in particolare sul versante Jonico, seguito da un generale calo delle temperature. In questa fase il territorio Vibonese sarà marginalmente interessato dalle precipitazioni, in particolare nelle aree interne.

Martedì localmente instabile e fresco

Già dal mattino di martedì avremo cieli molto nuvolosi su tutto il territorio con possibili precipitazioni, localmente di moderata/forte intensità lungo le aree interne dove si potranno registrare accumuli abbondanti lungo le aree a ridosso Serre; altrove tempo variabile ma non sono da escludere locali piovaschi. Poi, durante la giornata si avranno ampie schiarite alternate a fasi piovose con precipitazioni che interesseranno il territorio a macchia di leopardo e specie nelle aree interne.

Le temperature sono previste stazionarie o in lieve calo con valori che durante le ore diurne difficilmente supereranno i 16-17°C, mentre si potranno toccare i 4-6°C nelle ore notturne in particolare nelle aree montuose delle Serre e valori diffusamente intorno ai 10°C nelle aree interne.