Meteo Vibonese: arriva il freddo, intanto ecco i temporali. Dalla serata piogge intense e neve sulle cime più alte delle Serre

Già dalla mattinata odierna le condizioni meteorologiche sul territorio Vibonese sono evolute ad un deciso cambiamento con cieli coperti e qualche piovasco lungo le coste. Questo perché un vortice di bassa pressione è presente nel Mediterraneo e nelle prossime ore causerà maltempo piuttosto intenso e un generale crollo delle temperature.

Maltempo nelle prossime ore

Come detto dunque un vortice di bassa pressione scivolerà verso Sud nelle prossime ore apportando maltempo localmente intenso accompagnato da un generale calo delle temperature. A partire dal pomeriggio il fronte temporalesco raggiungerà le aree settentrionali della regione per poi raggiungere entro la serata e la nottata anche l’intero territorio Vibonese. Le precipitazioni risulteranno localmente intense dove non sono da escludere temporali di forte intensità legati ad aria decisamente più fredda in quota. Di conseguenza anche le temperature sono previste in generale calo: dopo il passaggio del fronte infatti il termometro subirà un crollo di circa 10°C e ciò vorrà dire che alla quota di circa 1450 m avremo valori intorno ai 0/-1°C. Durante le precipitazioni anche la quota neve subirà un netto calo con possibili nevicate che potranno raggiungere le Serre intorno ai 1200m.