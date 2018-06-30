Tutti gli articoli di Ambiente
Non si sta rivelando il massimo del comfort la spiaggia di località Tono a Capo Vaticano per chi ha scelto di trascorrere qui qualche giornata di mare. L’acqua si presentava infatti nella mattinata odierna invasa da rifiuti che hanno impedito un bagno in tutta tranquillità. Non migliore neanche la situazione della spiaggia che, quanto a pulizia, al 30 di giugno lascia parecchio a desiderare.
Mentre quindi la politica regionale proprio in questi giorni è impegnata a promuovere, insieme a Trenitalia, nuove corse in treno lungo la costa vibonese al fine di incentivare il turismo, quelle che dovrebbero essere le bellezze del territorio fanno i conti con una realtà ben diversa da quella propagandata. Una realtà che a certe latitudini parla ancora di mancata pulizia delle spiagge e di mare non sempre cristallino. Le foto, del resto, si commentano da sole.
